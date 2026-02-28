Ричмонд
Омичи наслаждаются геомагнитным затишьем

Синоптики зафиксировали спад солнечной активности.

Источник: Комсомольская правда

Конец зимы 2026 года выдался комфортным для метеозависимых омичей. На протяжении нескольких жней перед наступлением марта фиксируют лишь небольшие геоколебания. Данные опубликовала Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Сегодня, 28 февраля, с начала суток наблюдаются слабые возмущения магнитного поля Земли: от 1,5 до 2 баллов. Как правило, такие метеоявления практически не влияют на организм человека. Накануне, в пятницу, регистрировались возмущения мощностью от 2 до 3 баллов — тоже совсем небольшие.

В четверг, 26 числа, штормило чуть сильнее: на уровне от 2 до 4 баллов. Пиковые значения фиксировали с трех часов ночи до полудня.

В начале весны, согласно прогнозу «Яндекс. Погода», также не предвидится значительных магнитных бурь. 1 и 2 марта их силу оценят преимущественно в 3 балла. Ненадолго, до обеда в воскресенье и понедельник, поштормит с четырехбалльной мощностью.

Ранее «КП-Омск» писала, когда в регион придет потепление.

