Омичи наслаждаются геомагнитным затишьем

Сегодня, 28 февраля, с начала суток наблюдаются слабые возмущения магнитного поля Земли: от 1,5 до 2 баллов. Как правило, такие метеоявления практически не влияют на организм человека. Накануне, в пятницу, регистрировались возмущения мощностью от 2 до 3 баллов — тоже совсем небольшие.