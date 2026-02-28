Ричмонд
Суд признал антироссийский кавер на песню «Сигма-бой» экстремистским

Столичный суд в России признал кавер на песню «Сигма-бой» с антироссийским текстом экстремистским. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, прокурор нашёл в Сети перепевку композиции с полностью переработанными словами. Лингвистическая экспертиза показала, что трек, размещённый на нескольких платформах, содержит элементы унижения человеческого достоинства и призывает к вражде и ненависти в отношении российских военнослужащих.

Суд удовлетворил требование прокуратуры о признании кавера экстремистским и постановил ограничить доступ к нему в интернете.

А ранее в Санкт-Петербурге суд по иску военной прокуратуры признал композицию «Зов крови»* музыкального исполнителя «Русский корпус» экстремистским материалом. Экспертиза, проведённая по запросу суда, установила, что в тексте песни содержатся призывы к насилию, враждебные и дискриминационные высказывания в отношении группы лиц, определяемой как «невосточные славяне».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесена в список экстремистских материалов.