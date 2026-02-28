Суд признал антироссийский кавер на песню «Сигма-бой» экстремистским

А ранее в Санкт-Петербурге суд по иску военной прокуратуры признал композицию «Зов крови»* музыкального исполнителя «Русский корпус» экстремистским материалом. Экспертиза, проведённая по запросу суда, установила, что в тексте песни содержатся призывы к насилию, враждебные и дискриминационные высказывания в отношении группы лиц, определяемой как «невосточные славяне».