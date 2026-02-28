Филолог предупредил о неуместном написании обращения «вы»: как правильно — с большой или маленькой буквы

В России всё реже на письме выделяют обращение «вы». Написание местоимения с большой буквы становится неуместным. Эта норма вызывает сомнение. Так заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов в интервью РИА Новости.
Филолог отметил, что молодежь в целом в сообщениях отказывается от использования заглавных букв. Теперь написание «Вы» может быть расценено как «лизоблюдство».
«Эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что “вы” с большой буквы — это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость», — объяснил Владимир Пахомов.
