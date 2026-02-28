Ричмонд
Филолог предупредил о неуместном написании обращения «вы»: как правильно — с большой или маленькой буквы

Филолог Пахомов: обращение «вы» с большой буквы становится неуместным.

Источник: Комсомольская правда

В России всё реже на письме выделяют обращение «вы». Написание местоимения с большой буквы становится неуместным. Эта норма вызывает сомнение. Так заявил научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов в интервью РИА Новости.

Филолог отметил, что молодежь в целом в сообщениях отказывается от использования заглавных букв. Теперь написание «Вы» может быть расценено как «лизоблюдство».

«Эта норма, правда, начинает вызывать все больше и больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка, потому что многим кажется, что “вы” с большой буквы — это что-то совершенно неуместное, это какая-то избыточная, чрезмерная вежливость», — объяснил Владимир Пахомов.

Опрос показал, какое слово стало самым сложным в произношении для россиян. Аналитики назвали лидером антирейтинга глагол «звонит». Пользователи чаще всего спрашивали совет о правильном ударении именно в этом слове.