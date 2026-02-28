ВНИРО: исключить очаг заражения рыб паразитом в тюменских реках невозможно

В пресс-службе отметили, что уровень инвазии рыб связан с благоприятными условиями для развития паразита. Водный фонд Тюменской области богат реками, где обитают промежуточные хозяева паразита — источники возбудителя. Главной причиной поддержания очага проникновения паразитов в организм человека или животных служит употребление в пищу сырой или недостаточно обработанной рыбы.