ВНИРО: исключить очаг заражения рыб паразитом в тюменских реках невозможно

По предварительным оценкам, около 80−100% карповых рыб в Туре заражены личинками печеночных сосальщиков.

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Полностью исключить очаг заражения рыб описторхозом в реках Тюменской области невозможно из-за благоприятных условий для развития паразита. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее ряд местных СМИ сообщил о том, что несколько видов рыб заражены паразитами в тюменских реках. По предварительным оценкам, около 80−100% карповых рыб в Туре заражены личинками печеночных сосальщиков, зараженность язя описторхисами достигает 83%.

«Полностью исключить очаг описторхоза и заражения рыб паразитом невозможно. Основной принцип контроля заболевания среди населения — это профилактика», — рассказали там.

В пресс-службе отметили, что уровень инвазии рыб связан с благоприятными условиями для развития паразита. Водный фонд Тюменской области богат реками, где обитают промежуточные хозяева паразита — источники возбудителя. Главной причиной поддержания очага проникновения паразитов в организм человека или животных служит употребление в пищу сырой или недостаточно обработанной рыбы.

Для профилактики описторхоза рекомендуют отказаться от употребления сырой рыбы, соблюдать гигиену при разделке и приготовлении речной рыбы. Важно тщательно термически ее обрабатывать — промораживать, варить не менее 15−20 минут с момента закипания, жарить небольшими кусками в течение 20 минут.