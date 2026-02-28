Жительница Красноярска уснула на балконе и примерзла к дверной ручке

Пациентка с диагнозом «холодовая травма» поступила в Краевую клиническую больницу.
Как сообщили в медицинском учреждении, горожанка в состоянии опьянения вышла на балкон. Потеряв равновесие, она инстинктивно ухватилась за металлическую ручку и уснула на холоде. В итоге кисть примерзла к поверхности.
Родственники, обнаружив пострадавшую, действовали правильно: доставили женщину в больницу вместе с примерзшим предметом. Однако, несмотря на усилия врачей, сохранить конечность не удалось — пришлось провести ампутацию.
Пациентку готовят к выписке. Впереди — длительный восстановительный период.
