«Не актер, и не режиссер»: Борис Щербаков описал кандидата на пост ректора Школы-студии МХАТ

Щербаков перечислил требования к кандидату на пост ректора школы-студии МХАТ.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Борис Щербаков поделился своим мнением о том, каким должен быть идеальный кандидат на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом актер рассказал в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что это должен быть не актер, и не режиссер. Ректор — это директор. Как был Смелянский. Это должен быть хороший директор, который безумно любит актеров», — сказал артист.

Щербаков добавил, что кандидат должен «обожать студентов». Он уточнил, что на данный момент ему не знаком человек, который мог бы возглавить Школу-студию МХАТ.

Напомним, назначение режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после смерти актера Игоря Золотовицкого стало предметом скандала. Многие артисты выразили недовольство решением.

Выпускники Школы-студии также выступили против назначения и заявили, что Богомолов не соответствует этическим стандартам вуза. В ответ на критику режиссер обратился к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей и. о. ректора.

Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
