В Благовещенске открылся международный фестиваль зимних видов спорта

«Восьмой раз проводится зимний фестиваль, каждый год он приобретает новые масштабы, в этом году мы впервые привлекли регионы-партнеры: с российской стороны это Республика Татарстан, а со стороны Китая это провинция Аньхой. Традиционно состоятся хоккей на льду, авторалли, зимнее плавание и четвертый вид спорта — хоккей с мячом. Мероприятие для нас имеет большое значение: у нас отдельная задача, поставленная президентом России, — выстраивать взаимоотношения с Китаем, создать центр компетенций, развития российско-китайского делового сотрудничества. Ежегодно в Благовещенске проводится около 200 российско-китайских мероприятий, и одним из важнейших в спортивной серии является зимний фестиваль», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.