В Благовещенске открылся международный фестиваль зимних видов спорта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Российско-китайский фестиваль зимних видов спорта на льду пограничной реки Амур между городами Благовещенск (РФ) и Хэйхэ (КНР) стартовал, передает корреспондент ТАСС.
«Восьмой раз проводится зимний фестиваль, каждый год он приобретает новые масштабы, в этом году мы впервые привлекли регионы-партнеры: с российской стороны это Республика Татарстан, а со стороны Китая это провинция Аньхой. Традиционно состоятся хоккей на льду, авторалли, зимнее плавание и четвертый вид спорта — хоккей с мячом. Мероприятие для нас имеет большое значение: у нас отдельная задача, поставленная президентом России, — выстраивать взаимоотношения с Китаем, создать центр компетенций, развития российско-китайского делового сотрудничества. Ежегодно в Благовещенске проводится около 200 российско-китайских мероприятий, и одним из важнейших в спортивной серии является зимний фестиваль», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.
Фестиваль зимних видов спорта двухдневный, даты проведения — 28 февраля и 1 марта. В программе — хоккейный матч и демонстрация ледовой гравюры, созданной китайскими и российскими художниками. Состоятся детские и взрослые хоккейные матчи, свои показательные выступления покажут «Камаз-Мастер» и Ural Motorsport. Перед участниками и гостями выступит российская фигуристка — двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с номером «Анна Каренина».
Помимо традиционных турниров по хоккею, ралли, а также соревнований по зимнему плаванию, впервые на фестивале состоится всероссийский турнир по мини-хоккею с мячом. На лед выйдут команды из Благовещенска, Хабаровска, Биробиджана и китайского города Цзямусы. Организаторы подготовили культурную и развлекательную программы. Всего запланировано порядка 60 мероприятий, на набережной Амура жители и гости города смогут увидеть выступления амурских коллективов, участников из Татарстана.
На фестиваль приехал глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, он побывает на значимых объектах региона. Также почетным гостем стал депутат Госдумы Николай Валуев, который 27 февраля в Благовещенске встретился со спортсменами и участниками специальной военной операции. Трехкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов проведет мастер-класс для амурских хоккеистов.
Международный российско-китайский фестиваль зимних видов спорта берет начало в 2017 году — тогда состоялся первый хоккейный турнир «Содружество». В этом году по инициативе губернатора региона Василия Орлова в Приамурье запустили зимний проект под названием #ЗимаНаАмуре, он включает несколько мероприятий, которые станут частью единого концепта зимнего отдыха и туризма. В него вошли китайский Новый год, Масленица, а российско-китайский зимний фестиваль завершит череду мероприятий.