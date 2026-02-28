Байден после мероприятия не смог самостоятельно спуститься с лестницы: его довёл помощник

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед демократами в Южной Каролине. Он порассуждал о прошлом и вспомнил встречи с мировыми лидерами, в том числе, с главой российского государства Владимиром Путиным. После мероприятия Джо Байден вышел из зала и начал спускаться по лестнице. Однако самостоятельно он этого сделать не смог.
Так, бывший американский лидер воспользовался поддержкой помощника. Джо Байден, к счастью, успешно спустился вниз.
Экс-президент США взялся левой рукой за поручень. Правую руку он подал помощнику. Обошлось без инцидентов.
Американский лидер Дональд Трамп частенько подшучивает над возрастом Джо Байдена. Недавно он обратил внимание на постоянный кашель экс-президента США перед началом своих выступлений. Дональд Трамп спародировал Джо Байдена на публику.