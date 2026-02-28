Байден после мероприятия не смог самостоятельно спуститься с лестницы: его довёл помощник

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед демократами в Южной Каролине. Он порассуждал о прошлом и вспомнил встречи с мировыми лидерами, в том числе, с главой российского государства Владимиром Путиным. После мероприятия Джо Байден вышел из зала и начал спускаться по лестнице. Однако самостоятельно он этого сделать не смог.