Боец Помор: ВСУ намеренно ударили по машине эвакуации раненых

Боевики ВСУ атакует группы эвакуации раненых в зоне боевых действий, медикам пришлось отказаться от опознавательных знаков, чтобы не становиться целью № 1 для врага, рассказал военный медик с позывным Помор в интервью финскому журналисту Кости Хейсканену, запись есть в распоряжении aif.ru.
«Мы находимся на харьковском направлении. Несмотря на Женевские конвенции, группу эвакуации враг атакует на всех этапах. Это повсеместная практика противника. Если боец получил ранение, к нему выдвинулась эвакуационная группа и, не дай бог, их обнаружит разведчик противника, то 100% будет атака FPV-дронами или тяжелым орудием, если позволяет радиус действия. То есть, ВСУ не дают вынести человека, оказать ему помощь», — сказал Помор.
По его словам, иногда раненых бойцов, получивших переломы, приходится выносить на себе, когда нет возможности пронести их на носилках или другими способами.
«И часто, когда идет эвакуация раненых на последних этапах, когда боец уже стабилизирован и мы отправляем его в госпиталь, грузим в машину, ВСУ пытаются эту машину атаковать. Да и вообще, если они увидели машину, движущуюся с “передка”, они понимают, что там могут быть раненые, они пытаются уничтожить ее любыми способами», — добавил медик.
Помор отметил, что эвакуационные группы перестали наносить любые опознавательные знаки.
«Мы срезаем их с аптечек, не наносим на технику. Никаких знаков, связанных с медициной. Потому что иначе мы становимся желанной целью. Мы для противника специалисты, которые могут спасти бойца, привести его обратно в строй. Они пытаются это предотвратить. Самый простой способ — нас уничтожить… А медика хорошего, даже санинструктора, у которого может даже не быть медицинского образования, готовят на полигонах. Не каждый сможет на холодную голову соображать и оказать помощь во время того, как у человека будет большая кровопотеря, и оценить риски для себя и бойца. Поэтому ВСУ пытаются уничтожать как нашу технику, так и личный состав», — подчеркнул Помор.
Военный медик обратил внимание, что чаще всего группы эвакуации пытаются атаковать операторы БПЛА из батальона «Птицы Мадьяра» или полка «Ахиллес».
Ранее боец Мичман сообщил о взятых в плен четырех боевиках ВСУ в приграничье.