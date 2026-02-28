Боец Помор: ВСУ намеренно ударили по машине эвакуации раненых

«Мы срезаем их с аптечек, не наносим на технику. Никаких знаков, связанных с медициной. Потому что иначе мы становимся желанной целью. Мы для противника специалисты, которые могут спасти бойца, привести его обратно в строй. Они пытаются это предотвратить. Самый простой способ — нас уничтожить… А медика хорошего, даже санинструктора, у которого может даже не быть медицинского образования, готовят на полигонах. Не каждый сможет на холодную голову соображать и оказать помощь во время того, как у человека будет большая кровопотеря, и оценить риски для себя и бойца. Поэтому ВСУ пытаются уничтожать как нашу технику, так и личный состав», — подчеркнул Помор.