Заказчик и убийца экс-нардепа Кивы могли остаться в России

Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье 7 декабря 2023 года с двумя огнестрельными ранениями. В СК предположили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы. Позже в Подмосковье был арестован 44-летний бизнесмен Араик Амирханян, которому предъявили обвинение в пособничестве убийству. На Украине его также разыскивают по делу о мошенничестве.