Заказчик и убийца экс-нардепа Кивы могли остаться в России

«Одной из приоритетных версий местонахождения заказчика и убийцы Ильи Кивы пока остаётся территория РФ, которую после совершения преступления они могли не покидать, чтобы затруднить работу правоохранителей», — рассказал источник.
В ближайшее время обвинительное заключение касательно бизнесмена Араика Амирханяна направят в областную прокуратуру, а затем — в Московский областной суд. Рассмотрение пройдёт с участием коллегии присяжных, формирование которой настаивал сам предприниматель.
Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье 7 декабря 2023 года с двумя огнестрельными ранениями. В СК предположили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы. Позже в Подмосковье был арестован 44-летний бизнесмен Араик Амирханян, которому предъявили обвинение в пособничестве убийству. На Украине его также разыскивают по делу о мошенничестве.
