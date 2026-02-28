Пугачёва продлила право на товарный знак «Алла» и «Алла Борисовна» до 2036 года

Ранее российская певица Маша Распутина рассказала о давнем конфликте с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой. По её словам, в начале карьеры Примадонна пригласила её в «Театр песни» и предлагала тексты. Однако во время репетиции Пугачёва неожиданно высказала недовольство — «Все поют, поют, а когда же я-то буду петь?» — и ушла. Распутина забрала документы и покинула театр. Позже Иосиф Кобзон рассказал ей, что Пугачёва исключила её из «Голубого огонька».