Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пугачёва продлила право на товарный знак «Алла» и «Алла Борисовна» до 2036 года

Певица Алла Пугачёва продлила в России исключительные права на свои товарные знаки «Алла» и «Алла Борисовна» ещё на десять лет. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Срок должен был завершиться в апреле 2026 года. Артистка направила в ведомство заявку на продление, и Роспатент удовлетворил её, зафиксировав новые сроки действия знаков до апреля 2036 года.

Ранее российская певица Маша Распутина рассказала о давнем конфликте с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой. По её словам, в начале карьеры Примадонна пригласила её в «Театр песни» и предлагала тексты. Однако во время репетиции Пугачёва неожиданно высказала недовольство — «Все поют, поют, а когда же я-то буду петь?» — и ушла. Распутина забрала документы и покинула театр. Позже Иосиф Кобзон рассказал ей, что Пугачёва исключила её из «Голубого огонька».

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.