На Украине фиксируют снижение потребления продуктов из-за сокращения населения

Украина с момента получения независимости в 1991 году переживает серьезные демографические проблемы. По данным пресс-службы женевской штаб-квартиры ООН на осень 2024 года, население Украины с февраля 2022 года сократилось на 8 млн человек. В конце октября 2025 года директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что от 28 млн до 30 млн жителей насчитывалось в стране по итогам исследований за 2024 год. Последняя перепись на Украине проводилась в 2001 году. Тогда население насчитывало 48 млн 457 тыс. человек.