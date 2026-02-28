«Безопасный счет» обошелся томичке в 2,4 миллиона рублей

Очередной жертвой стала пенсионерка из Омска. 26 февраля она обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонил незнакомец и под предлогом замены домофона попросил код из смс. Затем с женщиной связались лжесотрудники ФСБ, заявив, что она стала пособницей террористов, так как мошенники уже оформили на нее кредиты. Чтобы избежать уголовной ответственности, пенсионерка согласилась снять все свои сбережения и перечислить их на «безопасный счет». Так злоумышленники завладели 2,4 млн рублей.