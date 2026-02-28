Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают национальные интересы. Об этом заявил глава Немецкого совета по конституции и суверенитету Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.
«Они [Мерц и его правительство] предают наши интересы, занимаясь поставками американского газа на Украину вместо импорта газа из России. Это предательство народа и экономики Германии», — сказал политик.
Нимайер отметил, что падение запасов газа в немецких хранилищах, происходящее на фоне этих решений, сделает ближайшие недели очень трудными для Германии.
Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году Евросоюз приобрел у России газа на сумму 5,8 млрд евро через трубопроводы и на 7,4 млрд евро в сжиженном виде. По данным Евростата, за год объем закупок снизился на 13%.
Британский военный аналитик Александр Меркурис уточнил, что решение ЕС навсегда отказаться от импорта дешевого российского газа лишило европейскую промышленность конкурентоспособности.