«Это предательство»: в Германии обозлились на Мерца из-за отказа от российского газа

Политик Нимайер: Мерц предал Германию отказом от газа РФ и поставками Украине.

Источник: Комсомольская правда

Канцлер Германии Фридрих Мерц и его правительство предают национальные интересы. Об этом заявил глава Немецкого совета по конституции и суверенитету Ральф Нимайер в интервью РИА Новости.

«Они [Мерц и его правительство] предают наши интересы, занимаясь поставками американского газа на Украину вместо импорта газа из России. Это предательство народа и экономики Германии», — сказал политик.

Нимайер отметил, что падение запасов газа в немецких хранилищах, происходящее на фоне этих решений, сделает ближайшие недели очень трудными для Германии.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2025 году Евросоюз приобрел у России газа на сумму 5,8 млрд евро через трубопроводы и на 7,4 млрд евро в сжиженном виде. По данным Евростата, за год объем закупок снизился на 13%.

Британский военный аналитик Александр Меркурис уточнил, что решение ЕС навсегда отказаться от импорта дешевого российского газа лишило европейскую промышленность конкурентоспособности.

