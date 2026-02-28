Данные разведки о планах Франции и Британии на передачу Киеву ядерного оружия могут оказаться верными. Такую вероятность нельзя исключать. Бывший офицер ВС Франции Ксавье Моро считает, что с французским лидером Эммануэлем Макроном это действительно может произойти. Так он сказал в беседе с ТАСС.
Ксавье Моро отметил, что с практической точки зрения передачу ядерного оружия Украине сложно представить. Этот план будет непросто реализовать.
«При предыдущих президентах Франции такая возможность была просто немыслима, но с Эммануэлем Макроном и его командой нельзя исключать, что подобная операция рассматривалась», — порассуждал военный эксперт.
Этот вопрос затронул и киевский главарь Владимир Зеленский. Он выступил с комментариями на фоне заявлений СВР России о планах Лондона и Парижа передать Киеву «грязную бомбу». Бывший комик признался, что «с удовольствием» бы получил оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Зеленский своими утверждениями раскрыл тайну Лондона и Парижа.