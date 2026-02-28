«Витязи» и «Буки» готовы: ракетная угроза регионам РФ больно аукнется Киеву

27 февраля стало тревожным днем для двенадцати российских регионов. Системы оповещения сработали по всей центральной части страны — был объявлен режим ракетной опасности. Однако наиболее серьезная ситуация сложилась в Чувашии, где средства противовоздушной обороны зафиксировали прямую попытку ракетной атаки. Благодаря слаженной работе военных угроза была ликвидирована: одна цель уничтожена на подлете. Вторая изменила траекторию, но также поражена силами ПВО.
Но главный вопрос, который возник после инцидента: что это за ракеты и кто именно стоит за их наведением на российские города? Ответы на эти вопросы дал военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью aif.ru.
Европейский след: французский прицел для «Фламинго».
В беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что противник атаковал российские регионы ракетами «Фламинго».
«В своё время Зеленский очень просил у Трампа ракеты Tomahawk. Трамп некоторое время подумал и запретил поставлять эти ракеты. Тогда европейцы решили сделать европейский Tomahawk, взяв за основу британскую ракету FP-5 и выдав ее за, якобы, украинскую ракету “Фламинго”. Она имеет дальность полета 3000 километров. Топливо для неё изготавливают в Дании, электроника, система наведения и ориентации, вся немецкая, корпус изготавливается из композитных материалов, которые приходят из Великобритании, Франции. Эта европейская “сборная солянка” выдана за украинскую суперразработку», — рассказал он.
Ракета, по словам эксперта, несмотря на свою малозаметность из-за высоты полета, уязвима для российских комплексов.
«Ракета летит на высоте от 40 метров и выше. То есть она малозаметная, хотя и в общем то имеет достаточно большие размеры. Её можно обнаружить и сбить большинством установок наших зенитно-ракетных систем. Это и “Панцири”, и “Витязь”, и “Буки”», — объяснил Кнутов.
Кто нажимает на кнопку пуска? Роль французских военных.
Самая тревожная деталь, озвученная экспертом, касается не самой ракеты, а процесса её наведения. Современное оружие имеет «электронную начинку», данные для которой Украина самостоятельно получить не в состоянии. Собеседник издания обратил внимание на то, как «Фламинго» получает полетное задание.
«Полётное задание выглядит как цифровая карта маршрута, которую можно получить только со спутника. Не так давно президент Франции Макрон выступил с заявлением и сказал, что 75% разведывательной информации теперь Украина получает от Франции. Частично что-то ещё поставляет Великобритания. Скорее всего, данные для полетного задания “Фламинго” поступают непосредственно от французских военных, которые сами участвуют в работе по закладке этих маршрутов непосредственно в память ракеты», — сказал он.
Получается, что удары по российской территории наносятся не просто западным оружием, а при прямом участии военнослужащих стран НАТО. Кнутов напомнил, что ранее была опубликована расшифровка переговоров немецких военных по ракетам Taurus, которые говорили, что без немецких специалистов с этим вооружением украинцы не справятся. По словам эксперта, с «Фламинго» аналогичная ситуация, с этим вооружением на Украине работают западные специалисты.
«Все цели уже в прицеле»: каким будет ответ России.
В свою очередь, в Госдуме РФ озвучили позицию: режим ракетной опасности, объявленный в 12 регионах, не останется без ответа.
Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник в беседе с aif.ru объяснил, каким будет ответ РФ на эту провокацию.
«Противника ждёт жёсткий ответ в виде массированного удара. Главнокомандующий решит, когда и где. В том, что ответ будет, нет никакого сомнения. И я думаю, что все цели уже в прицеле. Пришлют большие ракеты с серьёзной разрушительной силой по объектам оборонно-промышленного комплекса, которые будут просто стёрты с лица земли», — подчеркнул парламентарий.
Технические детали: как сбивают «европейский Tomahawk».
Несмотря на большие габариты и дальность полета в 3000 км, российские военные уже научились противостоять «Фламинго». Как пояснил Юрий Кнутов, ракета запускается с достаточно примитивной пусковой установки с помощью порохового ускорителя, а затем уже включается непосредственно двигатель.
Главная опасность «Фламинго» кроется в полете на предельно малых высотах (от 40 метров), что делает её сложной целью для обнаружения. Однако, как показали события 27 февраля, для российских комплексов «Панцирь», «Витязь» и «Бук» эта задача вполне выполнима.