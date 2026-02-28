Аферисты мстят россиянам, не попавшимся на ухищрения, с помощью СБП

Ранее россиянам рассказали, грозит ли опасность получившим подозрительные СБП-переводы. Как пояснил IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер, даже если перевод сопровождается провокационным комментарием, блокировка карты или иное наказание гражданам не грозят. Специалист объяснил, что заблокировать такие переводы на этапе отправки технически непросто: нужно анализировать огромные объёмы информации в режиме реального времени. Он добавил, что нужные системы мониторинга, скорее всего, уже используются, но на их массовое подключение потребуется время.