Аферисты мстят россиянам, не попавшимся на ухищрения, с помощью СБП

«Например, таким гражданам делают мелкие банковские переводы по СБП с комментариями “за наркотики” или “за продажу карты”, что, естественно, грозит получателям серьёзными проблемами. И блокировка банковского счёта — самая безобидная», — отметил эксперт.
Хаминский добавил, что в случае подобных переводов нельзя распоряжаться деньгами. Необходимо сразу уведомить банк о подозрительной транзакции и подать заявление в полицию. Людям, которые не получают уведомления о зачислениях, специалист советует регулярно проверять баланс и отслеживать поступления от неизвестных отправителей.
Ранее россиянам рассказали, грозит ли опасность получившим подозрительные СБП-переводы. Как пояснил IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер, даже если перевод сопровождается провокационным комментарием, блокировка карты или иное наказание гражданам не грозят. Специалист объяснил, что заблокировать такие переводы на этапе отправки технически непросто: нужно анализировать огромные объёмы информации в режиме реального времени. Он добавил, что нужные системы мониторинга, скорее всего, уже используются, но на их массовое подключение потребуется время.
