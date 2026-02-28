В России установлены нормы для выполнения домашки в выходные: рекомендации школьникам

Ранее KP.RU писал, что оценку знаний школьников следует проводить только на основе работы на уроках и контрольных. По мнению депутата Госдумы Игоря Антропенко, домашние задания должны использоваться исключительно для закрепления материала, при этом учителям не стоит их проверять.