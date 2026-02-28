В России установлены нормы для выполнения домашки в выходные: рекомендации школьникам

Школьники в России должны тратить на выполнение домашнего задания в выходные не более одного часа. Об этом сообщила зампред Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.
«Согласно нормам, домашнее задание на выходные должно быть минимизировано, не включать новый материал и занимать не более 70% от обычного дневного времени», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.
Елшина порекомендовала давать творческие задания, повторение, чтение или краткие тесты, чтобы общее время работы не превышало 30−60 минут. Она отметила, что важно оставлять время для отдыха школьников.
Ранее KP.RU писал, что оценку знаний школьников следует проводить только на основе работы на уроках и контрольных. По мнению депутата Госдумы Игоря Антропенко, домашние задания должны использоваться исключительно для закрепления материала, при этом учителям не стоит их проверять.