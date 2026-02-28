Сезон катания в горах Сочи продлится до конца майских праздников

СОЧИ, 28 февраля. /ТАСС/. Горнолыжный сезон на курорте «Красная Поляна» в Сочи продлится до конца майских праздников, сообщили ТАСС в его пресс-службе. Трассы курортов «Роза Хутор» и «Газпром Поляна» тоже будут доступны для катания весной, даты их закрытия будут зависеть от погодных условий, при благоприятной погоде они будут работать до середины апреля и конца марта соответственно.
Из-за теплой погоды, которая установилась в Сочи в конце ноября, и малоснежного начала зимы старт сезона катания 2025/2026 был под угрозой, курорты перенесли открытие трасс с традиционных начала и середины декабря на конец месяца.
«У нас трассы будут открыты еще два с половиной месяца. Да, возможно, не все трассы будут работать так долго, но официально мы планируем завершить катание на лыжах и сноубордах после майских праздников», — сказали в пресс-службе.
Там также отметили, что с 1 июня на курорте стартует сезон бонусного катания в сноупарке на высоте 2 050 метров над уровнем моря, он продлится до 28 июня.
В то же время в пресс-службе курорта «Роза Хутор» ТАСС рассказали, что сезон здесь продлится до 12 апреля. Пока неизвестно, какие трассы курорта закроются первыми — все будет зависеть от погодных условий.
На курорте «Газпром Поляна» фиксированную дату закрытия горнолыжного сезона не устанавливают, поскольку его продолжительность зависит от погодных условий. «Трассы работают до тех пор, пока мы можем гарантировать их безопасное и качественное состояние. Как правило, первыми завершают работу нижние трассы, наиболее чувствительные к температуре, в то время как верхние участки благодаря высоте могут оставаться доступными значительно дольше», — отметил в беседе с ТАСС представитель курорта. Собеседник агентства также добавил, что при благоприятных погодных условиях сезон на курорте традиционно может продлиться до конца марта.
Об отдыхе в Сочи.
Сочи — один из самых популярных российских курортов, в 2024 году его посетили рекордные 8 млн туристов, а в 2025-м — 7,9 млн человек. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.
Летом в Сочи гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными среди туристов являются сочинские горнолыжные курорты — «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года.