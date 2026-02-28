Сезон катания в горах Сочи продлится до конца майских праздников

На курорте «Газпром Поляна» фиксированную дату закрытия горнолыжного сезона не устанавливают, поскольку его продолжительность зависит от погодных условий. «Трассы работают до тех пор, пока мы можем гарантировать их безопасное и качественное состояние. Как правило, первыми завершают работу нижние трассы, наиболее чувствительные к температуре, в то время как верхние участки благодаря высоте могут оставаться доступными значительно дольше», — отметил в беседе с ТАСС представитель курорта. Собеседник агентства также добавил, что при благоприятных погодных условиях сезон на курорте традиционно может продлиться до конца марта.