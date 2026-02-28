Пока Лондон и Париж строят планы по «умиротворению», на востоке уже точат клинки. Британские и французские десантники отработали высадку на украинской земле, но военные эксперты уверены: этот сценарий закончится грандиозной катастрофой для Альянса. Корреспондент разбирался, почему 600 солдат НАТО станут идеальной мишенью и какие сюрпризы их ждут на самом деле.
«Миссия невыполнима»: учения в Бретани назвали мыльным пузырем.
Западные СМИ, а именно газета The Telegraph, в конце февраля подогрели информационное пространство сенсацией: Лондон и Париж завершили финальную стадию подготовки своих «миротворцев». Около 600 элитных десантников из 16-й британской и 11-й французской бригад провели масштабные маневры в Бретани и теперь якобы готовы к развертыванию «в любой точке мира», включая Украину.
Однако радужные перспективы европейских стратегов разбились о суровую реальность. Полковник в отставке, военный аналитик Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал эти учения не более чем политическим фарсом.
«Полагаю, это чистейшей воды политическая акция, направленная на то, чтобы показать: мы остались верны своему союзническому долгу и намерены якобы отправить войска на Украину», — заявил эксперт.
По его словам, заявления о готовности войти в Одессу или Киевскую область звучат громко только в СМИ, но не имеют под собой ни военной, ни логистической основы. Матвийчук подчеркивает, что в Европе прекрасно осознают фатальность такого шага в условиях текущего конфликта.
«У европейцев есть понимание, что в противном случае это чревато для них достаточно большими потерями», — констатирует военный аналитик.
Критическая масса: почему 600 штыков — это капля в море.
Цифра в 600 военнослужащих звучит внушительно только в сводках новостей. С точки зрения военной науки, это даже не авангард, а символический жест. Анатолий Матвийчук провел четкие параллели, объяснив, какой контингент на самом деле потребовался бы для выполнения подобных амбициозных задач.
«Прежде всего, контингент в 600 человек — это не та сила, которая способна на что-то повлиять на Украине. Необходимо как минимум 30 тысяч военнослужащих. Однако даже такой численности хватит лишь для контроля над отдельным регионом, например, Киевской областью, но не над всей страной», — отметил полковник.
Эксперт выразил уверенность, что нынешняя суета вокруг высадки десанта — это попытка Брюсселя и Лондона сохранить лицо и продемонстрировать «активность» перед собственными налогоплательщиками. На деле же ни сил, ни ресурсов для полноценной оккупации или даже миротворческой миссии у Европы просто нет.
Красная линия: русский ответ для натовского сапога.
Но самый важный аспект, который европейские политики, кажется, упустили из виду в своих кабинетах, — это гарантированный ответ со стороны России. И здесь прогнозы Матвийчука лишены какой-либо дипломатичности.
Анатолий Матвийчук подчеркивает, что Москва уже неоднократно обозначала свои «красные линии». Появление официальных военных структур НАТО на украинской территории будет расценено не как миротворческая акция, а как прямое вторжение и эскалация. Даже гипотетическое прекращение огня не станет индульгенцией для европейских штыков.
«Но даже когда боевые действия прекратятся, политика России будет направлена на то, чтобы войска НАТО ни в коем случае не оказались на Украине», — жестко обозначил позицию эксперт.
Под прицелом «Искандеров»: курорт в Одессе отменяется.
Кульминацией любого потенциального вторжения станет военная реальность. Полковник в отставке детально описал сценарий, который ждет британских и французских десантников в случае высадки. Романтика «миротворческих миссий» развеется после первого же залпа российской артиллерии.
«В случае высадки “миротворческий контингент” станет законной целью для российских войск. Любое место их дислокации неизбежно попадет под ракетный удар», — предупреждает Матвийчук.
Он уточняет, что для российских военных не будет разницы между бойцами ВСУ и натовцами в иностранной форме. Современные средства разведки, включая беспилотники и спутниковую группировку, позволяют вскрывать любые перемещения противника в считанные часы.
«Авиация, ракетные войска и беспилотники будут отрабатывать по ним так же, как сегодня работают по подразделениям ВСУ», — резюмировал военный эксперт.
Таким образом, перспектива отдыха британских десантников под одесским солнцем оборачивается мрачным сценарием: попадание под высокоточный удар «Искандеров» или «Калибров» сразу после разгрузки. В Париже и Лондоне, видимо, забыли, что российская армия училась воевать не по уставам НАТО, а побеждать. И этот урок для европейских «миротворцев» может стать последним. Пока они отрабатывают высадку в Бретани, на полигонах в России уже давно отработали их уничтожение.