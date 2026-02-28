Амурский тигр вновь наведался в район станции Виневитино в Приморье

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что специалисты приморского охотнадзора отловили двух амурских тигров в селе Перевозная Хасанского района и в районе Казармы 25 километр Надеждинского района. Хищников доставили в реабилитационный центр для обследования. Позднее специалисты отметили, что у одного из тигров была травмирована лапа. Животных направили в реабилитационный центр села Алексеевка на обследование, где решат их дальнейшую судьбу.