Амурский тигр вновь наведался в район станции Виневитино в Приморье

Хромающий амурский тигр появился в одном из населённых пунктов Надеждинского района. Ночью хищник проник во двор частного дома на станции Виневитино и повредил забор.
Местная жительница, чей участок пострадал, уверена, что это тот самый тигр, который в январе унёс одну из её собак. Кроме того, женщина отметила, что животное сильно хромает.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что специалисты приморского охотнадзора отловили двух амурских тигров в селе Перевозная Хасанского района и в районе Казармы 25 километр Надеждинского района. Хищников доставили в реабилитационный центр для обследования. Позднее специалисты отметили, что у одного из тигров была травмирована лапа. Животных направили в реабилитационный центр села Алексеевка на обследование, где решат их дальнейшую судьбу.