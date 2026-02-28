Днем потеплеет до +6 градусов, а ночью — снова заморозки: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 28 февраля

Что касается погоды в Ростовской области 28 февраля, синоптики тоже обещают облачное небо, на котором время от времени будет показываться солнце. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточного и восточного направления задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 1 марта осадков не ожидается, гололедица на дорогах останется. Ветер восточный и юго-восточный сменится на юго-западный и западный, его скорость составит 4 — 9 метров в секунду.