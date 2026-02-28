Днем потеплеет до +6 градусов, а ночью — снова заморозки: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 28 февраля

Согласно расчетам синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 28 февраля ожидается облачной. Днем в субботу будет теплее, чем накануне, но без ночных заморозков не обойдется. Подробный прогноз на выходные узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Днем в Ростове ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточного и восточного направления разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. В ночь на воскресенье также будет облачно и по-прежнему без существенных осадков. Ветер сменится на восточный и юго-восточный, затем перейдет на юго-западный и западный, ослабев до 4 — 9 метров в секунду.
Что касается погоды в Ростовской области 28 февраля, синоптики тоже обещают облачное небо, на котором время от времени будет показываться солнце. Осадков не ожидается. На дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточного и восточного направления задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду. В ночь на 1 марта осадков не ожидается, гололедица на дорогах останется. Ветер восточный и юго-восточный сменится на юго-западный и западный, его скорость составит 4 — 9 метров в секунду.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Анализируя прогноз погоды в Ростове-на-Дону 28 февраля, синоптики отмечают, что температура воздуха в донской столице днем составит +4…+6 градусов. В ночь на 1 марта похолодает до −1…+1 градуса.
В Ростовской области днем в субботу температура воздуха будет колебаться от −1 до +4 градусов, по югу возможно потепление до +6 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров покажут −4…+1 градус, при прояснениях ожидается до −8 градусов.
Атмосферное давление будет в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.