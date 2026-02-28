«Был отзывчивым и целеустремленным»: в Башкирии простятся с погибшим 25-летним парнем

Сегодня, 28 февраля, в башкирском городе Белорецке пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Юрием Ефимовым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Юрий Юрьевич родился в 2000 году в Белорецке. Учился в школе в селе Тирлянский и Белорецком металлургическом колледже. В декабре 2024-го подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился добровольцем в зону СВО.
— Погиб при выполнении боевой задачи в августе прошлого года. По словам родных и близких, Юрий был отзывчивым, целеустремленным и настойчивым парнем. Увлекался техникой, нравилось что-то ремонтировать своими руками. Приносим искренние, глубокие соболезнования всем родным и близким, — заявили в администрации Белорецкого района.
Прощание с Юрием Ефимовым состоится сегодня в 12:30 в Аллее Героев Белорецка. Траурная церемония начнется в 13:00.
