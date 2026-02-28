Юрист Хаминский: Мошенники начали мстить россиянам, не попавшимся на их уловки

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что мошенники стали мстить гражданам, не попавшимся на их уловки.
— Например, таким людям делают небольшие банковские переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с комментариями «за наркотики» или «за продажу карты». Это грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета из них — самая безобидная, — рассказал он агентству «Прайм».
Юрист порекомендовал при обнаружении подозрительных переводов не тратить поступившие деньги, а сразу же обратиться в банк и правоохранительные органы.
Также, по его словам, многие граждане не пользуются услугами оповещения о зачислениях, поэтому следует регулярно проверять выписки по счету для своевременного выявления мошеннических операций, сказано в статье.
Злоумышленники придумали новую схему обмана: они добавляют россиян в поддельные чаты медучреждений в мессенджерах и под предлогом подтверждения прикрепления к поликлинике похищают личные данные.