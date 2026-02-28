Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Хаминский: Мошенники начали мстить россиянам, не попавшимся на их уловки

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что мошенники стали мстить гражданам, не попавшимся на их уловки.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский сообщил, что мошенники стали мстить гражданам, не попавшимся на их уловки.

— Например, таким людям делают небольшие банковские переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с комментариями «за наркотики» или «за продажу карты». Это грозит получателям серьезными проблемами. И блокировка банковского счета из них — самая безобидная, — рассказал он агентству «Прайм».

Юрист порекомендовал при обнаружении подозрительных переводов не тратить поступившие деньги, а сразу же обратиться в банк и правоохранительные органы.

Также, по его словам, многие граждане не пользуются услугами оповещения о зачислениях, поэтому следует регулярно проверять выписки по счету для своевременного выявления мошеннических операций, сказано в статье.

Злоумышленники придумали новую схему обмана: они добавляют россиян в поддельные чаты медучреждений в мессенджерах и под предлогом подтверждения прикрепления к поликлинике похищают личные данные.