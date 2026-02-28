ИКИ РАН: на РОС могут выращивать белки с особыми свойствами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты разрабатывают новый пакет экспериментов для Российской орбитальной станции (РОС), в который может войти изучение воздействия повышенной радиации, невесомости и микровибрации на биологические объекты, а также выращивание белков с особыми свойствами. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель ИКИ РАН академик Лев Зеленый.