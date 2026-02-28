ИКИ РАН: на РОС могут выращивать белки с особыми свойствами

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты разрабатывают новый пакет экспериментов для Российской орбитальной станции (РОС), в который может войти изучение воздействия повышенной радиации, невесомости и микровибрации на биологические объекты, а также выращивание белков с особыми свойствами. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель ИКИ РАН академик Лев Зеленый.
«Пожалуй, я бы назвал самым интересным предложение исследования биологического воздействия факторов космического пространства — повышенной радиации, невесомости, микровибрации — на биологические объекты, биокристаллы, клетки, влияния их на генетику этих образований. Может быть, выращивание каких-то белков с особыми свойствами», — отметил научный руководитель ИКИ РАН.
Российская орбитальная станция должна стать не только местом проведения экспериментов, но и предоставлять новые производственные возможности, поделился эксперт. Это создаст «новое качество» орбитальной станции и будет отличать ее от действующей сейчас Международной космической станции (МКС).
Кроме того, в пакет экспериментов может войти измерение параметров окружающей станцию среды, возможно, с помощью группы спутников, запущенных с использованием инфраструктуры РОС.
Российскую орбитальную станцию предлагается начать разворачивать в составе российского сегмента МКС с последующим отделением в самостоятельный полет после завершения проекта МКС. Ранее сообщалось, что запланированная стоимость проекта по созданию Российской орбитальной станции — 608,9 млрд рублей. Отмечалось, что первым на орбиту должен отправиться Научно-энергетический модуль — его запуск был намечен на конец 2027 года.
Полный текст интервью будет опубликован 1 марта в 09:00 мск.