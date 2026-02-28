Суд в Москве признал антироссийский кавер на «Сигма-бой» экстремистским

Согласно экспертизе, в треке присутствуют признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения вражды и ненависти в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО. Суд удовлетворил иск и признал песню экстремистской, решив ограничить доступ к ней.