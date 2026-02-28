Ричмонд
Суд в Москве признал антироссийский кавер на «Сигма-бой» экстремистским

В перепевке песни «Сигма-бой» есть признаки унижения человеческого достоинства.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве признал экстремистской версию песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В материалах указано, что прокурор обнаружил в сети кавер-версию песни «Сигма-бой» с полностью измененными словами. По данным агентства была проведена лингвистическая экспертиза.

Согласно экспертизе, в треке присутствуют признаки унижения человеческого достоинства и возбуждения вражды и ненависти в отношении российских военнослужащих, участвующих в СВО. Суд удовлетворил иск и признал песню экстремистской, решив ограничить доступ к ней.

Ранее городской суд Санкт-Петербурга признал песню «Выключите гимн»* группы «Порнофильмы»** экстремистской. Эксперты провели анализ композиции и выявили лингвистические и психологические элементы, которые были расценены как призывы к преступным действиям.

* — материалы на территории РФ признаны экстремистскими.

**солист группы признан Минюстом РФ иностранным агентом.