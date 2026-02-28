В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты

Мера необходима для обеспечения безопасности полётов. Подробности о причинах введения ограничений и предполагаемых сроках их действия не раскрываются.
Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах в справочной службе аэропорта или у авиаперевозчиков. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.
Ранее сообщалось, что пассажиры самолёта авиакомпании Azur Air наблюдали на взлёте с вьетнамского острова Фукуок взрывы и вспышки в двигателе своего самолёта. Всего они услышали около 8 громких звуков. После посадки пассажиры увидели множество пожарных машин и скорых, два колеса шасси были сильно повреждены.
