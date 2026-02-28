Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: Life.ru

Мера необходима для обеспечения безопасности полётов. Подробности о причинах введения ограничений и предполагаемых сроках их действия не раскрываются.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах в справочной службе аэропорта или у авиаперевозчиков. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

Ранее сообщалось, что пассажиры самолёта авиакомпании Azur Air наблюдали на взлёте с вьетнамского острова Фукуок взрывы и вспышки в двигателе своего самолёта. Всего они услышали около 8 громких звуков. После посадки пассажиры увидели множество пожарных машин и скорых, два колеса шасси были сильно повреждены.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.