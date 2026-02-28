В ДУМ РТ объяснили, может ли мусульманин вместо уразы кормить бедных

Из богословского решения следует, что кормить нуждающихся (фидия) вместо поста могут лишь те мусульмане, которые по состоянию здоровья не могут воздерживаться от приема пищи или питья в светлое время суток, как это предписывает ураза. Например, верующие, вынужденные регулярно принимать лекарства по назначению врача.