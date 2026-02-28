Ричмонд
В ДУМ РТ объяснили, может ли мусульманин вместо уразы кормить бедных

Мусульманин не вправе без уважительной причины оставлять пост и вместо уразы кормить нуждающихся. Об этом говорится в фетве ДУМ РТ, опубликованной на сайте муфтията.

Источник: ИА Татар-информ

Из богословского решения следует, что кормить нуждающихся (фидия) вместо поста могут лишь те мусульмане, которые по состоянию здоровья не могут воздерживаться от приема пищи или питья в светлое время суток, как это предписывает ураза. Например, верующие, вынужденные регулярно принимать лекарства по назначению врача.

Если же у человека нет уважительной причины для оставления уразы, то он обязан ее соблюдать. Что касается кормления нуждающихся, постящемуся это рекомендуется делать, поскольку за это засчитывается большая награда.