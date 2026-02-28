Белухи в Приморском океанариуме научились спать на спине — видео

Отмечается, что в природе белухи, как и другие китообразные, спят иначе: они дрейфуют в воде в горизонтальном или вертикальном положении. При этом у них поочерёдно отключаются полушария мозга. Это позволяет оставаться бдительными, не терять ориентацию и вовремя всплыть на поверхность, чтобы сделать вдох.