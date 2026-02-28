Белухи в Приморском океанариуме научились спать на спине — видео

Белухи в Приморском океанариуме во Владивостоке могут позволить себе необычную позу сна — на спине. Животные часто дремлют в таком положении между тренировками, об этом сообщила пресс-служба научно-образовательного комплекса.
«Да, даже на спине! Особенно так любят предаться дремоте наши любознательные и игривые Мий и Нил. В основном парни спят в перерывах между тренировками короткими фазами по пять минут», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в природе белухи, как и другие китообразные, спят иначе: они дрейфуют в воде в горизонтальном или вертикальном положении. При этом у них поочерёдно отключаются полушария мозга. Это позволяет оставаться бдительными, не терять ориентацию и вовремя всплыть на поверхность, чтобы сделать вдох.
А вот в условиях океанариума, где белухи чувствуют себя в полной безопасности, они могут расслабиться полностью и даже спать на спине.
