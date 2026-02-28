Омский аллерголог назвала четыре главных врага детского иммунитета

Она выделила четыре фактора, которые больше всего вредят детскому иммунитету. Первый — нарушение режима. Это недостаток сна, малая подвижность из-за гаджетов и пассивное курение. Второй — эмоциональный фон: стрессы в школе или детском саду, повышенная раздражительность и накопленная усталость. Третий — окружающая среда. Речь идет о городском смоге и сухом воздухе в квартирах. Четвертый фактор — погрешности в питании. Избыток «пустых» калорий и недостаток строительного материала для клеток.