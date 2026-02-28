В Омске полицейские доставили в больницу мужчину с инсультом

В Омске житель города поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь в экстренной ситуации. Несколько дней назад в соцсетях появилось сообщение со словами признательности в адрес лейтенантов полиции Александра Ларионова и Каната Биказинова, которые несли службу на улице Кондратюка.
По словам омича, вечером автоинспекторы заметили автомобиль, стоящий на обочине, и взволнованного водителя. Выяснилось, что в машине находится пожилой родственник молодого человека. Сотрудники ДПС обратили внимание на признаки, похожие на инсульт. Положение осложнялось тем, что автомобиль, на котором семья спешила в больницу, оказался неисправен.
Понимая, что в подобных случаях важна каждая минута, инспекторы без промедления пересадили мужчину и его супругу в патрульный автомобиль и оперативно доставили их к приёмному отделению медицинского учреждения.
Благодаря быстрым действиям сотрудников Госавтоинспекции пожилого мужчину вовремя передали врачам.