В Омске полицейские доставили в больницу мужчину с инсультом

В Омске житель города поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за помощь в экстренной ситуации. Несколько дней назад в соцсетях появилось сообщение со словами признательности в адрес лейтенантов полиции Александра Ларионова и Каната Биказинова, которые несли службу на улице Кондратюка.