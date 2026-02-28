Не только выхлопы: в экокомитете заявили, что воздух в Ташкенте портят и тормозные колодки

Эксперт отметил, что при торможении происходит трение колодок о металлические элементы, в результате чего образуются мелкие частицы. Современные керамические колодки, по его словам, дают минимальный выброс, тогда как старые конструкции могут вносить вклад в образование частиц PM2.5 — именно тех микрочастиц, концентрация которых в последнее время часто фиксируется в Ташкенте.