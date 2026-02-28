Не только выхлопы: в экокомитете заявили, что воздух в Ташкенте портят и тормозные колодки

Эксперт отметил, что при торможении происходит трение колодок о металлические элементы, в результате чего образуются мелкие частицы. Современные керамические колодки, по его словам, дают минимальный выброс, тогда как старые конструкции могут вносить вклад в образование частиц PM2.5 — именно тех микрочастиц, концентрация которых в последнее время часто фиксируется в Ташкенте.
«Если посчитать, сколько автотранспорта не соответствует современным международным стандартам, и учесть, что в городе приходится тормозить каждые 300−500 метров, то можно представить объёмы выбросов. При торможении задействованы четыре колеса, и образующиеся частицы затем распространяются в атмосфере и загрязняют её», — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что проблема заключается не только в качестве топлива, но и в конструкции и техническом состоянии самого автомобиля.
С научной точки зрения утверждение о вреде тормозных колодок не является выдумкой — тормозной износ действительно признан источником мелких частиц. Исследования Европейского агентства по окружающей среде (EEA), а также научные публикации в США и Великобритании подтверждают: так называемые «невыхлопные выбросы» становятся всё более значимым источником загрязнения воздуха в городах. К ним относятся износ тормозных колодок, износ шин и износ дорожного покрытия.
Однако говорить, что именно старые автомобили или только колодки являются ключевой причиной PM2.5 в Ташкенте, — это упрощение. В реальности загрязнение воздуха — это совокупность факторов: тип топлива, качество двигателей, плотность трафика, строительная пыль, энергетика и климатические условия (инверсия, отсутствие ветра).
Это подтверждают и международные исследования говорящие, что основной вклад в PM2.5 в городах чаще всего дают энергетика, отопление, промышленность и пыль. Иными словами, тормозные колодки — это часть проблемы Ташкента, но не единственная и, точно, не доминирующая причина.