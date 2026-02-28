В Ростове будут судить 18-летнего юношу за передачу банковской карты мошенникам

Прокуратура Ленинского района Ростова завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в неправомерном обороте средств платежей (часть 3 статьи 187 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре области.
По версии следствия, в июле 2025 года ростовчанин согласился заработать и за денежное вознаграждение передал неизвестным людям свою банковскую карту, а также все необходимые данные для доступа к счету. В отношении человека, получившего реквизиты, уголовное дело было выделено в отдельное производство.
Как выяснили правоохранители, в дальнейшем переданная карта была использована для совершения мошеннических действий. Неизвестные, обманув пожилого человека, убедили его перевести на этот счет один миллион рублей. Таким образом, обвиняемый, сам того не совершая, стал звеном в преступной цепочке — так называемым дроппером, чья карта была использована для вывода и обналичивания похищенных денег.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.