В Ростове будут судить 18-летнего юношу за передачу банковской карты мошенникам

Как выяснили правоохранители, в дальнейшем переданная карта была использована для совершения мошеннических действий. Неизвестные, обманув пожилого человека, убедили его перевести на этот счет один миллион рублей. Таким образом, обвиняемый, сам того не совершая, стал звеном в преступной цепочке — так называемым дроппером, чья карта была использована для вывода и обналичивания похищенных денег.