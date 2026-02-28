Ричмонд
В Комсомольске-на-Амуре начался досрочный ремонт дорог

В 2026 году в Комсомольске-на-Амуре досрочно приступили к ремонту и модернизации объектов улично-дорожной сети. Часть работ была начата и завершена еще в прошлом году, что позволит в наступившем сезоне быстрее выйти на основные объемы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Источник: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства края

Как сообщили в администрации города, подрядчик уже отремонтировал улицу Водонасосную на участке от улицы Культурной в сторону лыжной базы «Снежинка» (протяженность около 1 км). Завершена модернизация освещения на Магистральном и Комсомольском шоссе от улицы Кирова до улицы Степной. На финальной стадии — обновление освещения на проспекте Мира.

Главный объект Комсомольское шоссе от Кирова до Степной с мостом через реку Силинку — повысит транспортную связность районов и безопасность движения. Также в план включены проспект Мира (от площади Металлургов до Вокзальной), улица Сусанина (от Профсоюзной до Лазо), улица Водонасосная (к направлению к посёлку Большевик), проспект Московский (от Культурной до здания станции скорой помощи), Магистральное шоссе (у железнодорожного вокзала) и улицы Пермская и Пропарочная.