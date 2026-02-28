В Комсомольске-на-Амуре начался досрочный ремонт дорог

Главный объект Комсомольское шоссе от Кирова до Степной с мостом через реку Силинку — повысит транспортную связность районов и безопасность движения. Также в план включены проспект Мира (от площади Металлургов до Вокзальной), улица Сусанина (от Профсоюзной до Лазо), улица Водонасосная (к направлению к посёлку Большевик), проспект Московский (от Культурной до здания станции скорой помощи), Магистральное шоссе (у железнодорожного вокзала) и улицы Пермская и Пропарочная.