Лейтенанты Ларионов и Биказинов спасли омича с инсультом

Автоинспекторы экстренно доставили пожилого мужчину в больницу после поломки его машины.

Источник: Комсомольская правда

В конце февраля в соцсетях появилось трогательное сообщение со словами благодарности в адрес лейтенантов полиции Александра Ларионова и Каната Биказинова. Они несли службу на улице Кондратюка в Омске в вечернее время и заметили стоящую на обочине машину с обеспокоенным водителем. В УМВД рассказали, как внимательность полицейских спасла жизнь человеку с инсультом.

В автомобиле находился пожилой человек, у него наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения. Ситуацию усугубляла поломка машины, на которой семья спешила отвезти мужчину в больницу. Понимая, что счет идет на минуты, сотрудники ГИБДД без промедления пересадили больного и его супругу в патрульный транспорт и экстренно доставили их к приемному отделения медицинского учреждения.

Благодаря оперативным действиям полицейских омича своевременно передали в руки врачей. Трагических последствий удалось избежать.

Ранее мы писали, что стая собак напала на десятилетнего мальчика.

