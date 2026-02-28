Лейтенанты Ларионов и Биказинов спасли омича с инсультом

В конце февраля в соцсетях появилось трогательное сообщение со словами благодарности в адрес лейтенантов полиции Александра Ларионова и Каната Биказинова. Они несли службу на улице Кондратюка в Омске в вечернее время и заметили стоящую на обочине машину с обеспокоенным водителем. В УМВД рассказали, как внимательность полицейских спасла жизнь человеку с инсультом.
В автомобиле находился пожилой человек, у него наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения. Ситуацию усугубляла поломка машины, на которой семья спешила отвезти мужчину в больницу. Понимая, что счет идет на минуты, сотрудники ГИБДД без промедления пересадили больного и его супругу в патрульный транспорт и экстренно доставили их к приемному отделения медицинского учреждения.
Благодаря оперативным действиям полицейских омича своевременно передали в руки врачей. Трагических последствий удалось избежать.
