Жители Боливии начали собирать деньги, выпавшие из рухнувшего самолета

Центральный банк Боливии совместно с полицией уничтожает банкноты, находившиеся на борту самолета, потерпевшего крушение. Это происходит на фоне продолжающихся попыток местных жителей прорваться к месту катастрофы и забрать деньги. Об этом 27 февраля сообщил телеканал Unitel.
После крушения самолета к месту происшествия стали стекаться местные жители, пытаясь забрать выпавшие из него деньги и мешая работе пожарных и медиков. Для разгона толпы полиция применила газ. Несмотря на это, люди вновь возвращались к месту катастрофы.
Самолет летел из Санта-Круса в Эль-Альто и упал рядом с аэропортом. В результате инцидента погибли 15 человек, еще 28 пострадали. При этом семь членов экипажа выжили в авиакатастрофе.
— Эти банкноты не являются законным платежным средством, они не находятся в обращении. Поэтому мы приступаем к их уничтожению, и любой, кто владеет этими банкнотами, действует против закона (…) Вся эта партия будет сожжена, — заявил глава Центрального банка страны Давид Эспиноса в беседе с телеканалом.
Самолет Hercules ВВС Боливии упал в городе Эль-Альто на автомобильную дорогу. Он врезался в несколько машин, которые двигались по шоссе.