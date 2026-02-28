Жители Боливии начали собирать деньги, выпавшие из рухнувшего самолета

— Эти банкноты не являются законным платежным средством, они не находятся в обращении. Поэтому мы приступаем к их уничтожению, и любой, кто владеет этими банкнотами, действует против закона (…) Вся эта партия будет сожжена, — заявил глава Центрального банка страны Давид Эспиноса в беседе с телеканалом.