В Ростовской области 27 февраля в пожаре спасли человека

В Ростовской области в МЧС подвели итоги оперативной обстановки за 27 февраля. В течение суток сотрудники ведомства совершили несколько выездов, связанных с ликвидацией пожаров и последствий аварий на дорогах.
Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, за минувший день пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение техногенных пожаров трижды. В одном из случаев огнеборцам удалось спасти человека.
Помимо борьбы с огнем, сотрудники трижды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Всего за сутки в ликвидации происшествий были задействованы 24 специалиста и 6 единиц специализированной техники.
