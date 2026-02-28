Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области 27 февраля в пожаре спасли человека

За минувшие сутки в Ростовской области потушили три пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в МЧС подвели итоги оперативной обстановки за 27 февраля. В течение суток сотрудники ведомства совершили несколько выездов, связанных с ликвидацией пожаров и последствий аварий на дорогах.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, за минувший день пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение техногенных пожаров трижды. В одном из случаев огнеборцам удалось спасти человека.

Помимо борьбы с огнем, сотрудники трижды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Всего за сутки в ликвидации происшествий были задействованы 24 специалиста и 6 единиц специализированной техники.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.