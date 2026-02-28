В Швейцарии регулятор отозвал лицензию у банка MBaer

«Банк не принял достаточных мер по борьбе с отмыванием денег и не располагал надлежащей организацией для адекватного мониторинга рисков. Своим поведением и неадекватной организацией он подверг себя и швейцарский финансовый центр непропорционально высоким рискам. Тем самым он не только серьёзно нарушил надзорные положения о борьбе с отмыванием денег и организационные правила (управление рисками), но и требования по обеспечению безупречного ведения бизнеса», — подчеркнули в Управлении.