В Швейцарии регулятор отозвал лицензию у банка MBaer

В ходе проверки FINMA выявила серьёзные системные нарушения в противодействии отмыванию денег, управлении рисками и административной организации. Нарушения позволяли клиентам обходить санкции и меры по замораживанию активов. По данным регулятора, банк неоднократно игнорировал рекомендации внутреннего отдела по соблюдению нормативных требований и проводил сделки с клиентами высокого риска без надлежащего контроля.
«Банк не принял достаточных мер по борьбе с отмыванием денег и не располагал надлежащей организацией для адекватного мониторинга рисков. Своим поведением и неадекватной организацией он подверг себя и швейцарский финансовый центр непропорционально высоким рискам. Тем самым он не только серьёзно нарушил надзорные положения о борьбе с отмыванием денег и организационные правила (управление рисками), но и требования по обеспечению безупречного ведения бизнеса», — подчеркнули в Управлении.
FINMA также возбудила четыре дела против лиц, которые могли быть ответственны за нарушения законодательства. На конец 2025 года банк имел активы клиентов на сумму 4,9 млрд швейцарских франков, почти 700 клиентов и более 60 сотрудников.
А ранее Международный валютный фонд в ежегодном докладе об экономике США заявил, что госдолг Соединённых Штатов вырастет до 140% ВВП к 2031 году, если Вашингтон сохранит текущую бюджетную политику. Такой рост создаст риски для стабильности американской и мировой экономики.
