Метеорологи рассказали, какая погода будет в Башкирии в последний день зимы

В Башгидрометцентре представили прогноз погоды на последний календарный день зимы 2026 года и на предстоящий март. По данным метеорологов, 28 февраля днем по республике ожидается снег, ветер юго-западный и южный, умеренный. Температура воздуха составит −3,-8°С.
В первый день весны 1 марта в Башкирии ночью пройдет небольшой снег, местами до умеренного, днем также будет снежно. Местами в республике ожидается гололед, на дорогах снежный накат и заносы, гололедица. Ночью температура воздуха составит −8,-13°С, днем −2,-7°С.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в марте в Башкирии среднемесячная температура воздуха составит около нормы (норма −5,1°С). Количество осадков в регионе также ожидается в пределах нормы — 20−40 мм.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.