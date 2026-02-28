Актер из сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз умер на 28-м году жизни

Актер родился в Стамбуле и начал карьеру в кино в 2019 году. Он снялся в популярных сериалах «Полярная звезда» и «Однажды на Кипре». В 2022 году присоединился к проекту «Услышь меня», где исполнил роль Дагхана Кары. В «Великолепном веке» Ибрагим сыграл слугу султана Сулеймана.