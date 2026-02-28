Актер из сериала «Великолепный век» Ибрагим Йылдыз умер на 28-м году жизни

Турецкий актер Ибрагим Йылдыз, известный по работе в сериале «Великолепный век. Империя Кесем», скончался в возрасте 27 лет от полученных травм. Об этом сообщил телеканал Habertürk.
Трагедия произошла в середине августа 2025 года: во время урагана на Йылдыза упало дерево. Актер получил тяжелые травмы и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, где провёл несколько месяцев и перенес ряд операций.
По словам его сестры Элы Алтынкай, все это время он не приходил в сознание. В начале февраля сообщалось, что пациента готовят к очередной операции. Смерть наступила в больнице.
Сестра артиста на протяжении всего времени поддерживала его и делилась переживаниями в социальных сетях, выражая надежду на его выздоровление.
— Находившийся с августа в отделении интенсивной терапии Йылдыз скончался в больнице, — передает телеканал.
Актер родился в Стамбуле и начал карьеру в кино в 2019 году. Он снялся в популярных сериалах «Полярная звезда» и «Однажды на Кипре». В 2022 году присоединился к проекту «Услышь меня», где исполнил роль Дагхана Кары. В «Великолепном веке» Ибрагим сыграл слугу султана Сулеймана.