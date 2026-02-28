28 февраля исполняется 100 лет со дня рождения дочери Сталина Светланы Аллилуевой

Когда дочь Сталина Светлана Аллилуева сбежала в США, для СССР и для всего мира это стало шоком. В Америке ее допрашивали лучшие разведчики и советологи, но вскоре поняли, что ничего ценного она не знает, а сама Светлана через какое-то время разочаровалась в Западе и вернулась в СССР. Потом она вновь уехала в США — и почти два десятилетия провела в затворничестве, оказавшись в итоге в пансионе для стариков и умерев от рака кишечника в 2011 году. О том, что она рассказала в последнем интервью и почему считала, что отец разрушил ее жизнь — в материале «Газеты.Ru».