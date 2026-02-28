Премьер-министра Швеции Улофа Пальме расстреляли в спину 40 лет назад

На протяжении человеческой истории немало королей, президентов и премьер-министров умерли от рук убийц. Часто за этими смертями скрывался большой сюжет: тайный заговор, политические интриги или идеологическая ненависть. Но когда в 1986 году застрелили премьер-министра Швеции Улофа Пальме, никто не мог понять, за что же именно его убили: своей политикой он нажил множество врагов по всему миру, но ни с кем вражда не проявлялась в такой экстремальной степени. Дело так и не было раскрыто, и даже после того, как полиция узнала личность убийцы, она не смогла понять, зачем он расстрелял Пальме.
Политическая деятельность Пальме.
Трудно представить более подходящую для европейского левого политика биографию, чем была у Улофа Пальме. Выходец из богатой аристократической семьи, он учился в элитной школе-интернате Сигтунасколан и в 1944 году сдал выпускные экзамены на «отлично». Несмотря на происхождение, от срочной службы в армии он не уклонялся — в Швеции той эпохи это было почти невозможно и считалось крайне позорным. Он стал офицером-артиллеристом, а после двух лет службы поступил в Стокгольмский университет.
Его взгляды на жизнь во многом сформировались под влиянием путешествий: в США он наблюдал расовую сегрегацию и имущественное неравенство, а в юго-восточной Азии — последствия колониализма. Юноша слушал политические дебаты и сам написал большую статью с критикой взглядов Августа фон Хайека — главной звезды либеральной и либертарианской мысли.
В политику Пальме вошел в конце 1940-х годов, вступив в Социал-демократическую рабочую партию Швеции (СДРПШ) и активно работая внутри Шведского национального союза студентов. Вскоре он стал секретарем у председателя СДРПШ и премьер-министра страны Таге Эрландера. В 1967 году Пальме получил назначение министром просвещения, а в сентябре 1969-го, после ухода Эрландера на пенсию, сменил его и стал премьером сам.
В 1976 году социал-демократы проиграли парламентские выборы, но в 1982-м взяли реванш, — и популярный политик во второй раз занял должность премьер-министра.
В вопросах внешней политики Пальме был архетипичным ~левым идеалистом~, за все хорошее против всего плохого: за ООП и Ясира Арафата с Фиделем Кастро, против апартеида в ЮАР, диктатуры Франко в Испании и режима Пиночета. Не вставая на чью-то сторону, он критиковал как СССР за ввод войск в Чехословакию, так и США за войну во Вьетнаме, которую он сравнивал с нацистскими завоеваниями.
Разумеется, Западу и НАТО от него доставалось намного больше, — одним из любимых его проектов была «комиссия Пальме», изучавшая возможность разоружения. В ней обсуждали возможность создания безъядерной зоны в Северной Европе, из чего косвенно следовало, что Норвегии и Дании (согласно ряду интерпретаций) стоит выйти из НАТО.
Многим в Швеции и за ее пределами нравилась самостоятельная позиция Пальме по ключевым международным вопросам. Он считал, что силой свободного высказывания своих идей можно добиться от великих держав прекращения локальных войн и гарантии прав развивающихся стран на свободу и независимость. Внутри государства при нем успешно развивалась модель социально ориентированной рыночной экономики. Благополучию Швеции завидовали во многих странах. Впрочем, имел Пальме и немало врагов.
В 1986 году политик готовился к поездке в Москву. На 6 апреля у него была запланирована встреча с Михаилом Горбачевым.
Лидеры планировали обсудить сотрудничество двух стран, затронуть вопросы разоружения.
Убийство и версии.
Вечер 28 февраля 1986 года глава шведского правительства решил посвятить своей супруге Лисбет. Они отправились смотреть новый шведский фильм «Братья Моцарт». Пальме имел обыкновение ходить без охраны и не считал зазорным для себя пользоваться общественным транспортом. Посетив сеанс в кинотеатре «Гранд», супруги решили немного прогуляться и пешком отправились к станции метро. Людей на улице было немного. Вероятно, убийца дожидался Пальме у кинотеатра и какое-то время шел следом, потом догнал премьера на пересечении улиц Свеавеген и Туннельгатан, приблизился почти вплотную и в 23 часа 21 минуту произвел два выстрела. Первый пришелся в спину Пальме и стал смертельным, другой легко ранил Лисбет в тот момент, когда она наклонилась, чтобы подхватить падающего мужа. Глава правительства Швеции скончался почти мгновенно.
Уже через несколько минут на место покушения прибыли медики и сотрудники правопорядка. По указке очевидцев искали высокого мужчину в темной ветровке. Сначала полиция арестовала 44-летнего пьяницу и наркомана Кристера Петерссона, неоднократно имевшего проблемы с законом. Его опознала Лисбет Пальме, но в 1990-м он был оправдан и отпущен за недостатком улик.
Всего за время следствия были допрошены более 10 тыс. человек. 133 из них «признались» в убийстве премьера.
«Словно завороженные и не верящие в произошедшее, целую неделю шведы собирались посмотреть на небольшую лужицу крови на снегу, они плакали не только от горя утраты лидера нации, но и от предчувствия наступления незваной эры политического терроризма», — писали газеты.
Рассматривались самые разнообразные версии. Не исключалось, что мотивом убийства могла послужить посредническая деятельность Пальме по мирному урегулированию ирано-иракской войны. Рассматривалась причастность Рабочей партии Курдистана, в деятельности которой Пальме нашел признаки терроризма. В 1990-е говорили о секретной операции, санкционированной президентом ЮАР Питером Ботой, он якобы мстил Пальме за его слова: «Апартеид не может быть реформирован — его можно только уничтожить». Следствие проверяло факты, но не смогло найти веских улик, как и в случае с версией о причастности к убийству шведских ультраправых, которые могли бояться сближения Швеции с СССР. По иронии, коммунисты всегда ставили в вину Пальме ровно противоположное — отсутствие желания сближаться с Советским Союзом. В XXI веке газеты писали даже о югославском следе в преступлении.
«Пальме тянуло к нам, но он не любил Советский Союз как систему, как режим, для него это был тоталитаризм, ненавидимый им, может, как социал-демократом, даже в большей степени, чем лидерами или представителями буржуазных партий, потому что посторонние наблюдатели часто заявляли, что они не видят разницы между социализмом социал-демократов и социализмом советских коммунистов, — отмечал посол СССР в Швеции, последний советский министр иностранных дел Борис Панкин. — После того, как Горбачев был избран генеральным секретарем в марте 1985-го года, Пальме пригласил меня к себе в правительственную канцелярию и сказал: “Пусть это будет между нами, но я хочу прервать политическую размолвку, я хочу поехать в Москву и познакомиться, поговорить с вашим новым лидером”.
Развязка в деле наступила только 10 июня 2020 года, когда было публично названо имя настоящего убийцы: им оказался сотрудник страховой компании «Скандиа» Стиг Энгстрём, которого следствие изначально рассматривало как свидетеля. Он оказался рядом с Пальме в момент убийства, но его свидетельские показания отличались от тех, что предоставили другие очевидцы. Так, Энгстрём рассказал о своих попытках помочь тяжелораненому Пальме, хотя никто из находившихся поблизости этого не видел.
Было установлено, что мужчина имел доступ к оружию и умел стрелять.
Кроме того, его одежда в день трагедии по описаниям свидетелей была похожа на ту, которую носил убийца. Выяснилось, что Энгстрём не любил Пальме, имел проблемы с деньгами и алкоголем. Однако следствию так и не удалось назвать мотивы преступления, поскольку Энгстрём умер (не исключается, что покончил с собой) в середине 2000-х.
В последующие годы погибли еще несколько видных шведских социал-демократов. Соратник и протеже Пальме Бернт Карлссон, назначенный комиссаром ООН по Намибии, погиб в результате взрыва Boeing 747 над Локерби в 1988-м. А в 2003 году на министра иностранных дел Анну Линд напали с ножом в супермаркете: она скончалась от полученных ран на следующий день после покушения.