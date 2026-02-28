Премьер-министра Швеции Улофа Пальме расстреляли в спину 40 лет назад

«Пальме тянуло к нам, но он не любил Советский Союз как систему, как режим, для него это был тоталитаризм, ненавидимый им, может, как социал-демократом, даже в большей степени, чем лидерами или представителями буржуазных партий, потому что посторонние наблюдатели часто заявляли, что они не видят разницы между социализмом социал-демократов и социализмом советских коммунистов, — отмечал посол СССР в Швеции, последний советский министр иностранных дел Борис Панкин. — После того, как Горбачев был избран генеральным секретарем в марте 1985-го года, Пальме пригласил меня к себе в правительственную канцелярию и сказал: “Пусть это будет между нами, но я хочу прервать политическую размолвку, я хочу поехать в Москву и познакомиться, поговорить с вашим новым лидером”.