В Ростовской области внедорожник сбил 14-летнего пешехода

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал ребенок. ДТП произошло вечером 27 февраля в городе Шахты.
По предварительным данным, которые озвучили в региональной ГАИ, инцидент случился около 18:30 на улице Майской. За рулем автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» находился 33-летний водитель. Он совершил наезд на 14-летнего подростка.
Сообщается, что несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, но вне его границ. Подросток двигался слева направо по ходу движения автомобиля.
В результате столкновения школьник получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
В ГАИ призвали пешеходов переходить дорогу только по переходам и каждый раз убеждаться в полной безопасности, даже имея преимущество. Водителей просят быть максимально внимательными вблизи жилых зон и мест, откуда неожиданно могут появиться дети.
