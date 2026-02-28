Ричмонд
В Ростовской области внедорожник сбил 14-летнего пешехода

В Шахтах подростка сбила машина недалеко от пешеходного перехода.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии, в которой пострадал ребенок. ДТП произошло вечером 27 февраля в городе Шахты.

По предварительным данным, которые озвучили в региональной ГАИ, инцидент случился около 18:30 на улице Майской. За рулем автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» находился 33-летний водитель. Он совершил наезд на 14-летнего подростка.

Сообщается, что несовершеннолетний пешеход переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода, но вне его границ. Подросток двигался слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате столкновения школьник получил травмы и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

В ГАИ призвали пешеходов переходить дорогу только по переходам и каждый раз убеждаться в полной безопасности, даже имея преимущество. Водителей просят быть максимально внимательными вблизи жилых зон и мест, откуда неожиданно могут появиться дети.

