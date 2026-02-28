Стоматологи при создании протезов для бойцов в зоне СВО используют 3D-принтер

В этот раз Владиславу помогают два ассистента. При этом данный метод создания протезов позволяет доктору работать в одиночку. «Система рассчитана на то, что это может делать и один человек. В первую нашу командировку я принял 51 пациента, изготовив им порядка 56 конструкций. Во вторую поездку эффективность повысилась где-то на 20%», — уточнил он. С появлением второго помощника Владислав надеется увеличить эффективность еще на 15%.