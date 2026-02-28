Стоматологи при создании протезов для бойцов в зоне СВО используют 3D-принтер

ГЕНИЧЕСК, 28 февраля. /ТАСС/. Врач-ортопед центра безвозмездной медицинской помощи «Побратимы» Владислав сообщил ТАСС, что для изготовления протезов бойцам в зоне СВО использует 3D-принтер.
«Классические конструкции приходится перестраивать и адаптировать к условиям, в которых мы находимся. Это современные, актуальные технологии. Нам удалось создать съемный протез по полному цифровому протоколу, доделать его таким, чтобы он не требовал дальнейшей коррекции. Идея заключается в изготовлении провизорных ортопедических конструкций аддитивным методом, то есть с использованием трехмерной печати», — рассказал он, отметив, что это позволяет оптимизировать работу врача в полевых условиях.
В этот раз Владиславу помогают два ассистента. При этом данный метод создания протезов позволяет доктору работать в одиночку. «Система рассчитана на то, что это может делать и один человек. В первую нашу командировку я принял 51 пациента, изготовив им порядка 56 конструкций. Во вторую поездку эффективность повысилась где-то на 20%», — уточнил он. С появлением второго помощника Владислав надеется увеличить эффективность еще на 15%.
Команда центра «Побратим» безвозмездно отрабатывает в зоне СВО шестую командировку, которая проходит в Херсонской области. В состав группы врачей входит семь врачей разных специальностей: есть стоматолог-хирург, стоматологи-терапевты и ортопед.