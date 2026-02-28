Похититель девочки в Смоленске считает себя её биологическим отцом

Напомним, что ребёнок исчез утром 24 февраля во время прогулки с собакой. В поисках участвовали несколько сотен полицейских и волонтёров. Девочку обнаружили 26 февраля в квартире одного из соседних домов на улице, где она и проживала. Подозреваемого в похищении задержали, им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Сначала фигурант отказывался от дачи показаний и требовал адвоката, но позже начал сотрудничать со следователями. Его причастность подтвердила экспертиза улик, найденных в машине. Установлено, что задержанный насильно затолкал девочку в автомобиль и отвёз в квартиру своей сожительницы, где удерживал. При этом женщине он сообщил, что ребёнок якобы является его племянницей.