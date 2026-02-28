Похититель девочки в Смоленске считает себя её биологическим отцом

Соседка семьи в беседе с журналистами подтвердила, что Сергей и мать Марины (имя ребенка изменено) состояли в длительных отношениях. По её словам, похититель исходил из предположения о своем биологическом отцовстве, несмотря на то, что в официальных документах родителем значится другой человек.
«Сергей давно встречался с мамой Марины. Он предполагает, что это его дочь. Они как-то общались, поэтому девочка его знает и не кричала, не пыталась сбежать. Он как-то уговорил её пойти с ним. Поэтому с девочкой все в порядке, она здорова и без всяких повреждений. И большого стресса, по-видимому, не испытала, её быстро отпустили из больницы», — рассказала соседка семьи.
Эти доводы косвенно подтверждаются и первыми отчётами следствия, где отмечалось удивительное спокойствие девочки в момент спасения: она не пыталась спровоцировать похитителя и вела себя стойко. Тем не менее, представители правоохранительных органов относятся к версии о «семейном конфликте» со скепсисом. В следствии лаконично охарактеризовали подобные вбросы как абсурдные и не заслуживающие доверия на данном этапе.
Пока родственники хранят молчание и отказываются от любых комментариев прессе, видеоматериалы, опубликованные представителем МВД России Ириной Волк, фиксируют спокойное состояние ребёнка. На кадрах видно, как девочка выходит из квартиры с игрушкой в руках и увлеченно что-то рассказывает оперативникам.
Правовые последствия инцидента коснулись не только Сергея, но и его спутницы Натальи. Она утверждает, что не была посвящена в истинные мотивы своего сожителя и не осознавала преступный характер его действий. Обоим фигурантам теперь грозит серьёзный тюремный срок — от 5 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что ребёнок исчез утром 24 февраля во время прогулки с собакой. В поисках участвовали несколько сотен полицейских и волонтёров. Девочку обнаружили 26 февраля в квартире одного из соседних домов на улице, где она и проживала. Подозреваемого в похищении задержали, им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Сначала фигурант отказывался от дачи показаний и требовал адвоката, но позже начал сотрудничать со следователями. Его причастность подтвердила экспертиза улик, найденных в машине. Установлено, что задержанный насильно затолкал девочку в автомобиль и отвёз в квартиру своей сожительницы, где удерживал. При этом женщине он сообщил, что ребёнок якобы является его племянницей.
