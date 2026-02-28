Ричмонд
Израиль наносит удары по инфраструктуре «Хезболлах» в Ливане

Израиль наносит удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

— В ответ на неоднократные нарушения договоренностей в рамках прекращения огня со стороны «Хезболлах» ЦАХАЛ наносит удары по террористической инфраструктуре «Хезболлах» на юге Ливана, — написали в Telegram-канале оборонного ведомства.

Похожие действия со стороны Израиля наблюдались и в ноябре прошлого года — тогда Израиль нанес серию атак, направленных против инфраструктуры ливанского движения «Хезболла», расположенной на юге страны.

13 января стало известно, что израильские танки атаковали патруль испанских миротворцев, расположенных на юге Ливана в рамках миссии Временных сил ООН.

До этого стало известно, что Иерусалим планирует начать новое крупное наступление в секторе Газа уже в марте 2026 года — основной целью является расширение зоны контроля. Арабский дипломат, близкий к переговорам, утверждает, что осуществить задуманный план не получится без поддержки Вашингтона.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше