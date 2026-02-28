Будут ловить и тут же проверять: автоинспекторы проведут рейд на пьяных водителей в Челябинске

В ГАИ также напомнили о суровом наказании за «пьяную» езду. За первое подобное нарушение или отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Если водитель попадется повторно, ответственность станет уголовной.