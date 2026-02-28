Будут ловить и тут же проверять: автоинспекторы проведут рейд на пьяных водителей в Челябинске

Госавтоинспекция Челябинска проведет масштабные рейды по выявлению нетрезвых водителей. 28 февраля и 1 марта на наиболее оживленных участках дорог города будут организованы сплошные проверки. Инспекторы намерены останавливать проезжающие автомобили, чтобы обнаружить нарушителей.
В этом им поможет мобильный пункт медицинского освидетельствования. Как отметили в Госавтоинспекции, он не только экономит время участников дорожного движения, но и существенно повышает эффективность работы инспекторов.
В ГАИ также напомнили о суровом наказании за «пьяную» езду. За первое подобное нарушение или отказ от прохождения медосвидетельствования предусмотрен штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Если водитель попадется повторно, ответственность станет уголовной.