Филолог рассказал об актуальности обращения на «вы» с большой буквы

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости отметил, что норма обращения на «Вы» с большой буквы вызывает всё больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка.
Многие считают такую форму избыточной вежливостью, граничащей с лизоблюдством, и предпочитают сознательно отказываться от прописных букв в мессенджерах и соцсетях, чтобы сохранить неформальный тон общения. В то же время, по словам филолога, для людей старшего возраста такое обращение остаётся признаком уважения и воспитанности. Чтобы избежать неловкости,
Пахомов рекомендует по умолчанию использовать «Вы» с большой буквы, особенно если собеседник старше или выше по должности, а затем, при желании, согласовать более удобный формат.
