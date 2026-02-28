Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филолог рассказал об актуальности обращения на «вы» с большой буквы

Научный сотрудник Института русского языка имени В.

Научный сотрудник Института русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости отметил, что норма обращения на «Вы» с большой буквы вызывает всё больше вопросов, особенно среди молодых носителей русского языка.

Многие считают такую форму избыточной вежливостью, граничащей с лизоблюдством, и предпочитают сознательно отказываться от прописных букв в мессенджерах и соцсетях, чтобы сохранить неформальный тон общения. В то же время, по словам филолога, для людей старшего возраста такое обращение остаётся признаком уважения и воспитанности. Чтобы избежать неловкости,

Пахомов рекомендует по умолчанию использовать «Вы» с большой буквы, особенно если собеседник старше или выше по должности, а затем, при желании, согласовать более удобный формат.

Ранее сообщалось, что в РФ с 1 марта появится новое основание для увольнения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.