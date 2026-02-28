Ричмонд
Синоптик рассказал, в какой регион России весна придет раньше всего

Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Метеорологическая весна придет в Калининград раньше, чем в другие регионы России, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Первым, кто почувствует на себе метеорологическую весну, будет Калининград. Калининград, потому что там до плюс 10 градусов в ближайшие несколько дней», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что, учитывая достаточно холодную зиму в регионе и морозы до минус 15 ещё две недели назад, плюс 10 градусов — это хорошая «запевка весны».