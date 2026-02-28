Ричмонд
Голова торчала: Смоленский похититель заклеил девочке рот и вынес её из подъезда в сумке

В деле о таинственном исчезновении смоленской школьницы, которую искали три дня, появились пугающие подробности. Согласно данным ТАСС из оперативных служб, злоумышленник подкараулил девятилетнюю девочку в её же подъезде. Там он обездвижил ребёнка, заклеив ей рот скотчем, и попытался спрятать в сумку. Как отмечает источник в правоохранительных органах, сумка была слишком мала для девочки, поэтому её голова оставалась снаружи.

Несмотря на попытки похитителя скрыться, его действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. Хотя качество записи было крайне низким, профессиональное чутьё помогло оперативникам распознать подозрительный силуэт мужчины с громоздким грузом на выходе из дома.

Следствие установило, что после похищения преступник поместил сумку в автомобиль, но не спешил покидать двор. Позже его машину зафиксировали у гаражного кооператива. Собеседник агентства подчеркнул осторожность мужчины: во двор он заезжал задним ходом, явно пытаясь избежать идентификации номеров или лица на камерах.

Напомним, что ребёнок исчез утром 24 февраля во время прогулки с собакой. В поисках участвовали несколько сотен полицейских и волонтёров. Девочку обнаружили 26 февраля в квартире одного из соседних домов на улице, где она и проживала. Подозреваемого в похищении задержали, им оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. Сначала фигурант отказывался от дачи показаний и требовал адвоката, но позже начал сотрудничать со следователями. Его причастность подтвердила экспертиза улик, найденных в машине. Установлено, что задержанный насильно затолкал девочку в автомобиль и отвёз в квартиру своей сожительницы, где удерживал. При этом женщине он сообщил, что ребёнок якобы является его племянницей.

